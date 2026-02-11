Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали рост примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 6 февраля, увеличились на 1,16 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,7 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,07 млн баррелей после снижения на 743 тыс. баррелей неделей ранее.