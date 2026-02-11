Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 16%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в ближайшую пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 16%, считает большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает ее снижение на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 15,5%.

Некоторые экономисты отмечают важность не самого февральского решения, а перспектив изменения траектории ставки на среднесрочный период. Об этом же на прошлой неделе заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Важнее не решение об изменении ставки на отдельно взятом заседании, с точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем. В этом смысле изменится она на 50 базисных пунктов на этом заседании или на следующем, большой погоды не делает, если это дает вам примерно ту же среднюю траекторию", - сказал Заботкин ранее.

Очередное заседание ЦБ по ставке будет опорным, то есть оно будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

Октябрьский прогноз ЦБ предусматривает инфляцию в 2026 году на уровне 4-5%, в 2027 году - 4%. Средняя ключевая ставка, согласно октябрьскому прогнозу, в 2026 году ожидается в диапазоне 13,0-15,0%, в 2027 году - 7,5-8,5% (этот уровень ЦБ оценивает как нейтральный).

Годовая инфляция в РФ на 9 февраля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативную справку по результатам мониторинга предприятий. Ценовые ожидания бизнеса в феврале снизились, приблизившись к среднему уровню 2025 года. В январе на фоне повышения НДС они выросли, превысив отметки конца 2024 года и обновив локальный максимум с апреля 2022 года.

Данные по инфляционным ожиданиям населения за февраль Банк России опубликует уже после совета по ставке - 19 февраля. В январе они остались на декабрьском уровне в 13,7%.

На "столе" у ЦБ в пятницу будет опция снижения ставки на 50 б.п. и ее сохранения, считают аналитики. "Более вероятным исходом этого заседания нам кажется сохранение ставки неизменной (на уровне 16%), хотя ее осторожное снижение на 50 б.п. тоже будет рассматриваться", - отмечают аналитики "Т-Инвестиций".

"С учетом возросшего на рубеже нового года инфляционного давления, которое может негативно сказаться на и без того повышенных инфляционных ожиданиях, а также сигналов регулятора в преддверии "недели тишины", вероятность сохранения ставки неизменной преобладает", - пишут экономисты "Ренессанс Капитала" в обзоре. Они ждут возобновления цикла снижения ставки в марте, когда в полной мере проявятся эффекты от налоговых новаций на цены и инфляционные ожидания.

Аналитики ИБ "Синара" считают, что, оставив ставку неизменной, ЦБ риторику при этом смягчать не будет. Они отмечают существенные риски повышения Банком России прогноза по инфляции на 2026 год, что увеличило бы неопределенность в плане перспектив смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в этом году.

"Эффект от увеличения ставки НДС усугубляется сочетанием разовых факторов, и в результате инфляция в начале года опережает прогнозы. Повышение ставки НДС - это не просто рост налога на 2 п.п., а длительное влияние на ценовую обстановку. По нашим расчетам, малым и средним предприятиям для поддержания рентабельности в 10% придется повысить цены на 8-12%. Таким образом, увеличение НДС в этом году сказывается сильнее, чем в 2019 году. Чтобы просчитать все возможные последствия налоговых изменений для экономики, Банку России нужно больше данных", - отмечают эксперты.

В диспозиции, что цель (4%) и решимость ЦБ ее достичь остаются неизменными, траектория ставки должна быть выше, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиций". "По итогам решения совета директоров ЦБ самым интересным будет даже не решение по ставке, а прогноз до конца года. Хотя Банк России может подвинуть и прогноз по инфляции на этот год, чтобы оставить предыдущий прогноз по ставке, что однозначно будет трактовано как смягчение ДКП", - подчеркивают эксперты.

Аналитики Россельхозбанка, ББР банка, банка "Русский стандарт" и Совкомбанка тоже ждут сохранения ставки ЦБ в пятницу.

"В условиях ускорения инфляции в январе и сохранения повышенных инфляционных ожиданий мы полагаем, что Банк России будет осторожен. На наш взгляд, проинфляционный эффект от совокупности разовых факторов в январе пока складывается выше, чем ожидал Банк России", - пишут аналитики Совкомбанка в обзоре. По их мнению, регулятор оставит жесткую риторику и нейтральный сигнал о будущей направленности ДКП.

Экономисты Газпромбанка ждут сохранения ставки ЦБ на уровне 16%, но не исключают и ее снижения на 50 б.п. - до 15,5%.

Эксперты ИК "Велес Капитал" допускают оба варианта решения.

"На заседании 13 февраля Банк России будет рассматривать две опции - снижение ставки на 50 б.п. или ее сохранение на уровне 16%. Более вероятен первый вариант, несмотря на ускорение недельной инфляции в начале 2026 года. Дело в том, что это ускорение связано в основном с разовыми, временными и сезонными факторами: повышением НДС, индексацией тарифов, удорожанием плодоовощей из-за холодной погоды. ЦБ должен учесть, что в среднем за последние 3 месяца инфляция соответствовала ожиданиям регулятора. Инфляционные ожидания населения не изменились в январе, рубль остается крепким, а темпы роста экономики - умеренными. Кроме того, было ужесточено макропруденциальное регулирование, что будет сдерживать рост кредитования. Всё это позволяет ЦБ сохранить плавную траекторию снижения ставки", - считают аналитики SberCIB Investment Research. По их мнению, риторика регулятора останется осторожной, ЦБ может повысить прогноз средней ставки на 2027 год.

"Волатильность инфляции требует от ЦБ осторожности в принятии решения по ставке. Считаем, что лучшим решением для ЦБ будет плавное снижение ставки в начале года с возможным последующим замедлением цикла в конце года. Пауза в снижении ставки в феврале приведет к необходимости ускоренно ее снижать на одном из ближайших заседаний", - подчеркивают эксперты "БКС Мир инвестиций". Их базовый прогноз - снижение ставки на 50 б.п. в пятницу.

Они отмечают, что у ЦБ пока недостаточно численных аргументов для корректировки траектории ставки на февральском заседании, но есть опасения и опыт. По их мнению, Банк России может расширить прогнозные интервалы по инфляции и ставке на текущий год в рамках обновления среднесрочного прогноза.