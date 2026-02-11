Поиск

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Это решение Никулинский суд Москвы принял по просьбе Генпрокуратуры

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы наложил обеспечительные меры на активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел", разработчика крупнейшей в России системы бронирования авиабилетов "Леонардо".

"По ходатайству истца на недвижимое имущество ответчиков и активы ряда компаний наложены обеспечительные меры", - сообщили в пресс-службе суда.

В частности, речь идет об аресте долей акций ряда компаний, в том числе турагентства "Агент.ру", компании по продаже билетов АО "Мособлтрансагентство" и другие. Также обеспечительный арест наложен на дома, земельные участки и транспортные средства, принадлежащие ответчикам.

Генпрокуратура ранее объяснила подачу иска об обращении в доход государства имущества собственников "Сирена-Трэвел" тем, что компания была приобретена преступным путем, находится под криминальным влиянием и иностранным контролем, и допускала нарушения закона о безопасности критической инфраструктуры.

Ответчиками по иску выступают три организации и более 40 физических лиц. Никулинский суд проведет предварительное заседание по иску 18 февраля, следует из базы данных инстанции. Ответчиками по иску выступают несколько десятков лиц.

"Леонардо" создана компанией "Сирена-Трэвел" совместно с "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех". Системой пользуются более 60 российских перевозчиков, среди иностранных эксплуатантов - "Белавиа".

26 января в работе системы произошел сбой, который затронул работу перевозчиков и аэропортов: им пришлось приостановить регистрацию пассажиров и багаж на рейсы и продажу билетов. В "Ростехе" сообщали, что проблемы произошли на стороне "Сирена-Трэвел".

Никулинский суд Генпрокуратура Белавиа Агент.ру Сирена-Трэвел Леонардо
