Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России направил банкам рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему, говорится в сообщении ЦБ.

Рекомендации призваны улучшить взаимодействие банков с клиентами, сведения о которых попали в базу данных ЦБ об операциях без согласия.

База данных формируется на основе сведений от банков и других участников информационного обмена, в нее также могут поступать сведения из МВД. Если клиент банка сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ. Если реквизиты человека есть в базе, банки вправе заблокировать карту или приостановить доступ к онлайн-банкингу.

ЦБ рекомендовал банкам обеспечить прием заявлений клиентов-физлиц об отказе от зачисления средств - например, в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк.

Чтобы воспользоваться этой процедурой и вернуть пострадавшему от мошеннических действий деньги, нужно будет указать в заявлении номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных.

Банку, получившему заявление гражданина об отказе от зачисления денег, рекомендовано вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика (т.е. пострадавшего от мошенничества).

Банку плательщика, в свою очередь, рекомендуется зачислить деньги на счет пострадавшего клиента и направить в Банк России соответствующую информацию. Регулятор учитывает ее при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.

Банк России будет мониторить исполнение банками рекомендаций.

Ранее ЦБ сообщал о проработке дифференцированного подхода, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных регулятора будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу - один год.

По данным ЦБ, число жалоб на банки в 2025 году выросло на 15%, в основном из-за блокировки карт и отказа в операциях.