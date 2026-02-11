Поиск

Минсельхоз ожидает, что цены на овощи в РФ будут снижаться с весны

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Динамика цен на овощи в РФ, в первую очередь, на огурцы, носит ярко выраженную сезонность: зимой эта продукция традиционно дорожает, поскольку выращивание тепличных овощей требует больших затрат. "С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться", - сообщает Минсельхоз.

Ведомство отмечает, что в настоящее время цены производителей практически на все овощи ниже, чем были год назад. Так, отпускная стоимость капусты по сравнению с прошлым годом снизилась на 31,4%, картофеля - на 19,8%, лука - на 13%, томатов - на 18,2%. Цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года. В рознице в годовом выражении капуста подешевела на 24%, картофель и лук - на 16%, свекла - на 11,6%. Цены на томаты находятся на уровне прошлого года.

Минсельхоз также сообщил, что урожай овощей в прошлом году, по предварительным данным, составил 7,6 млн тонн. В результате РФ вплотную приблизилась к целевому показателю доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощной продукцией (89,6% при пороговом значении 90%).

В настоящее время в 76 регионах работает более 340 тепличных хозяйств общей площадью порядка 3,3 тыс. га. До 2027 года в РФ планируется реализовать свыше 30 проектов в области тепличного овощеводства, общая мощность которых превысит 157 тыс. тонн продукции в год.

"Для развития овощеводства и картофелеводства предусмотрены субсидии на единицу произведенной продукции и посадочную площадь, возмещение части затрат на строительство и модернизацию хранилищ и другие меры. В текущем году на эти цели выделено 3,5 млрд рублей", - информирует Минсельхоз.

Как сообщил Росстат в среду, цены на огурцы за неделю с 3 по 9 февраля повысились на 5,2%. С начала года они подорожали в полтора раза. В целом цены на овощи и фрукты за неделю выросли на 1,7%.

