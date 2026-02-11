Поиск

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

С начала года цены на огурцы выросли в 1,5 раза

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В России с 3 по 9 февраля огурцы подорожали на 5,2%, сообщил Росстат.

Рост замедлился по сравнению с предыдущей неделей, когда он составлял 6,3%. С начала года огурцы подорожали в полтора раза. Это самые высокие темпы подорожания плодоовощной продукции.

В целом овощи и фрукты за неделю подорожали на 1,7% (на 2,1% неделей ранее). Так, цены на морковь выросли на 1,7% (на 1,8%), картофель - на 1,4% (на 1,3%), помидоры - на 1,3% (на 1,1%), капусту - на 1,1% (на 1,5%), свеклу - на 0,9% (на 1,3%), яблоки - на 0,5% (на 0,9%), бананы - на 0,3% (на 1%). Цены на лук практически не изменились.

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 22,3%, картофель - 13,3%, морковь - 12,1%, капусту - 10,5%, свеклу - 9,2%, лук - 5,9%, яблоки - 6,2%, бананы - 3,9%.

В 2025 году плодоовощная продукция в стране подешевела на 8,8%.

Росстат
