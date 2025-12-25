Директор по стратегическим коммуникациям "Мегафона" Мартынова покинет компанию

Ее место займет Демчук из "ИКС Холдинга"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Директором по стратегическим коммуникациям и развитию бренда ПАО "Мегафон" назначен Александр Демчук из "ИКС Холдинга", он вступит в новую должность с 12 января, говорится в сообщении оператора.

Демчук в этой должности сменит Елену Мартынову, которая покидает "Мегафон", чтобы заняться операционным управлением и развитием проектов в области финтеха и искусственного интеллекта. Мартынова работала в компании с октября 2018 года.

Демчук ранее уже работал в "Мегафоне", занимал должность директора по корпоративным коммуникациям компании до конца 2024 года. В январе 2025 года он перешел в "ИКС Холдинг" на позицию директора по связям с общественностью. Демчук окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и начинал свою карьеру корреспондентом в деловых СМИ. Последние 15 лет он возглавляет департаменты корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, отвечая за управление репутацией и рыночное позиционирование.