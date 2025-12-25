Международные резервы РФ с 12 по 19 декабря увеличились на $11,6 млрд

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 декабря составили $752,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 декабря международные резервы равнялись $741 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $11,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.