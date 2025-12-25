"Мечел" договорился с банками об отсрочке платежей 2025-26 гг. на 132 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Мечел" в результате договоренностей с банками-кредиторами смог снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах на сумму порядка 132 млрд рублей, рассказал журналистам директор финансового управления "Мечела" Александр Овчинников в кулуарах внеочередного собрания акционеров компании.

"Раньше мы объявляли о том, что в конце 2024 года у нас была осуществлена оптимизация графиков погашения основного долга по нашим кредитам, где мы получили отсрочку погашения основного долга до конца 2026 года. Помимо этого, в течение 2025 года мы с банками договорились о дополнительной поддержке, суть которой в том, что мы снизили нагрузку на наш денежный поток по уплате процентов и лизинговых платежей также в течение 2025 - 2026 годов. Мы получили существенное снижение нагрузки, если говорить совокупно – по основному долгу на 2025-2026 год мы снизили нагрузку на сумму порядка 91 млрд рублей, по процентным и лизинговым платежам – еще порядка 41 млрд рублей", - сказал топ-менеджер.

Он уточнил, что "Мечел" в настоящее время продолжает платить проценты по долгу по сниженной ставке. "У нас есть уплачиваемая процентная ставка по кредитам, все что выше – капитализируется с погашением по графику в течение 2027-2030 годов", - сказал Овчинников.

"Банки готовы идти навстречу компании с тем, чтобы перераспределить эту нагрузку со сложных времен на времена, когда мы ожидаем, что цены восстановятся, денежный поток наш восстановится и мы сможем перейти к обслуживанию долга в полной мере, как мы это делали до 2024 года", - подчеркнул топ-менеджер.

В среду на внеочередном собрании акционеры "Мечела" одобрили сделки по поручительствам ПАО "Мечел" перед ВТБ, связанные с оптимизацией долга группы. Выступая на собрании, Овчинников уточнил, что эти сделки "заключаются в связи с заключением нового кредитного соглашения и внесением изменений в действующие кредитные соглашения (дочерних компаний - ИФ), по которым ПАО "Мечел" является поручителем".

Помимо переноса погашения "тела" долга на 2027-2030 годы, изменения "предусматривают уплату процентов по сниженной ставке с августа 2025 года по январь 2027 года", добавил топ-менеджер. "Данные изменения (...) существенно снижают нагрузку на денежный поток группы в течение 2025 -2026 годов на сумму около 74 млрд рублей", - прокомментировал он вынесенные на одобрение акционеров сделки.