Brent подешевела до $68,93 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются после подъема более чем на 1% днем ранее на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

Минтранс США 9 февраля рекомендовал судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию. Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

К 8:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,16%) до $68,93 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,99 (1,45%), до $69,04 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,23%), до $64,2 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал на $0,81 (1,27%), до $64,36 за баррель.

"Динамика нефтяного рынка на этой неделе, и, возможно, до конца месяца будет в меньшей степени зависеть от фундаментальных факторов и в большей степени от изменения премии за риск, связанной с Ираном", - говорится в обзоре консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против России впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщил Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.