Поиск

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются после подъема более чем на 1% днем ранее на сигналах сохранения серьезной напряженности в отношениях США и Ирана - несмотря на то, что обе страны позитивно оценили итоги прошедших в минувшую пятницу в Омане переговоров.

Минтранс США 9 февраля рекомендовал судам под американским флагом держаться как можно дальше от иранских вод при прохождении через Ормузский пролив, поскольку на прошлой неделе одно из судов подверглось преследованию. Ормузский пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти, по которому проходит примерно пятая часть глобальных поставок. Эскалация напряженности в этом районе несет в себе серьезные риски для нефтяного рынка.

К 8:20 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,16%) до $68,93 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,99 (1,45%), до $69,04 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,23%), до $64,2 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал на $0,81 (1,27%), до $64,36 за баррель.

"Динамика нефтяного рынка на этой неделе, и, возможно, до конца месяца будет в меньшей степени зависеть от фундаментальных факторов и в большей степени от изменения премии за риск, связанной с Ираном", - говорится в обзоре консалтинговой компании Ritterbusch and Associates.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с поставками российской нефти на мировой рынок. Евросоюз в рамках готовящегося 20-го пакета санкций против России впервые предлагает ввести санкции против портов третьих стран, в частности Индонезии и Грузии, за работу с российской нефтью, сообщил Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным агентства, речь идет о порте Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии.

Brent WTI Евросоюз Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

 Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Вэнс анонсировал $9 млрд американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

 ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

РЖД вложат 34 млрд рублей в электрификацию участка между Транссибом и БАМом

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

ФСВТС оценила портфель экспортных заказов на российское оружие почти в $70 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8356 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });