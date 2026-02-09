Поиск

Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мексика продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, несмотря на позицию США, которые объявили о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу, заявила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум. Об этом сообщает EFE.

Шейнбаум назвала такое отношение США несправедливым, поскольку в итоге все отражается на населении Кубы.

"Поддержки будет больше. Никого нельзя оставлять в такой ситуации, в которой сейчас живет народ Кубы из-за несправедливых санкций США в отношении любой страны, направляющей Кубе нефть, - сказала она. - Конечно, мы намерены помогать народу Кубы, как мы всегда помогаем нуждающимся народам. Сейчас мы направляем в основном продовольствие, и мы намерены увеличивать поставки того, в чем они (кубинцы) нуждаются".

"Мы и далее будем оказывать поддержку и продолжим предпринимать необходимые дипломатические меры для того, чтобы возобновить поставки нефти. Удушать народ таким образом крайне несправедливо", - отметила Шейнбаум.

Несколькими днями ранее Мексика признала, что приостановила поставки нефти на Кубу из-за позиции США, однако это не отразится на продолжении поставок гуманитарной помощи.

