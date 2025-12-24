Собрание акционеров ВТБ о присоединении Почта банка пройдет 19 февраля в заочной форме

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ назначил на 19 февраля внеочередное собрание акционеров по вопросу реорганизации банка в форме присоединения к нему Почта банка, говорится в материалах ВТБ.

Собрание пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 февраля 2026 года. Реестр для участия в собрании акционеров закроется 23 января 2026 года.

Почта банк создан в 2016 году ВТБ и "Почтой России" как розничный банк, развивающий масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. В конце 2024 года ВТБ выкупил долю "Почты России" в Почта банке и консолидировал 100% акций кредитной организации. Полное объединение планируется завершить в мае 2026 года путем постепенного перехода Почта банка под единый бренд ВТБ.

Почта банк по итогам третьего квартала 2025 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

В июне 2025 года ВТБ завершил юридическое присоединение крупнейшего банка Крыма - Российского национального коммерческого банка (РНКБ).