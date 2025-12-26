ВТБ в ноябре снизил чистую прибыль по МСФО на 36,8%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ в ноябре сократил чистую прибыль по МСФО на 36,8% в годовом выражении, до 30 млрд рублей, сказано в отчетности группы.

В целом за 11 месяцев прибыль группы составила 437,2 млрд рублей, снизившись на 3,3% год к году.

Рентабельность капитала (ROE) составила 12,9% в ноябре и 17,4% по итогам 11 месяцев, сократившись на 9,7 п.п. и на 3,3 п.п. соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

"Качество активов остается стабильным, и стоимость риска на уровне 1% находится в пределах прогнозного уровня, при этом стоимость риска по розничному портфелю продолжает снижаться на фоне продолжения реализации кредитного маневра - роста корпоративного портфеля на фоне сокращения розничного. Результаты ноября и 11 месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли 2025 года в размере около 500 млрд рублей", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

Чистые процентные доходы увеличились в 2,5 раза в ноябре и сократились на 21,6% за 11 месяцев по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 54,5 млрд рублей и 370,7 млрд рублей соответственно.

Чистая процентная маржа составила 2,1% в ноябре и 1,3% за 11 месяцев по сравнению с 0,9% и 1,8% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы сократились на 2,7% в ноябре и увеличились на 14% за 11 месяцев, составив 25,2 млрд рублей и 275,3 млрд рублей соответственно.

Расходы на создание резервов составили 24,6 млрд рублей в ноябре и 142,7 млрд рублей за 11 месяцев по сравнению с роспуском резервов в размере 41,8 млрд рублей в ноябре 2024 года и созданием резервов в размере 57 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года.

Стоимость риска составила 2,3% в ноябре и 1% за 11 месяцев, увеличившись на 440 б.п. в ноябре и на 70 б.п. за январь-ноябрь.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 ноября составила 3,8% (3,5% - на 31 декабря 2024 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 47,8 млрд рублей в ноябре, увеличившись на 20,7% год к году. По итогам 11 месяцев расходы на персонал и административные расходы составили 480 млрд рублей, увеличившись на 18,8% в годовом выражении. На динамику расходов на персонал и административных расходов оказала влияние консолидация Почта банка в конце 2024 года. При этом без учета Почта банка органический рост расходов составил 13,6% год к году.

Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 46,1% в ноябре (72,3% в ноябре 2024 года) и 47,9% за 11 месяцев (44,7% за 11 месяцев 2024 года).

Корпоративный кредитный портфель группы на конец ноября составил 17,1 трлн рублей, увеличившись на 3,4% в ноябре (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 3,8%) и на 7% с начала года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 9,9%).

Кредиты физическим лицам сократились на 0,8% в ноябре и на 6,3% по итогам 11 месяцев, до 7,3 трлн рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле снизилась с начала года на 3 п.п. и составила 30%.

Объем средств физических лиц уменьшился на 0,9% в ноябре и увеличился на 1,4% с начала года, достигнув 13,2 трлн рублей. Объем средств юридических лиц вырос на 1,9% в ноябре, составив 13,8 трлн рублей, что способствовало уменьшению накопленного с начала года снижения средств корпоративных клиентов до 1,1%.

По состоянию на 1 декабря норматив достаточности капитала группы Н20 составил 9,6% (мин. 9,25%), сократившись за отчетный месяц на 20 б.п. (9,8% на 1 ноября), Н20.1 (базовый) - 6,1% (6,2% на 1 ноября), Н20.2 (основной) - 7,7% (7,8% на 1 ноября).