ВТБ в 2026 году ожидает прибыль в 600-650 млрд рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ВТБ планирует увеличить прибыль в 2026 году до 600-650 млрд рублей с 500 млрд рублей, полученных в 2025 году, сообщил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"У нас в 2025 году прибыль составила 500 млрд рублей, в 2026 году 600 млрд рублей планируем или, может быть, даже 650 млрд рублей. Я думаю, что у нас будут возможности для наращивания капитала и выплаты дивидендов", - сказал он на встрече со студентами Государственного университета управления.

"Наша стратегия - это, конечно, ежегодная выплата дивидендов", - подчеркнул глава ВТБ.