Хуснуллин назвал благоприятные для отрасли показатели ипотечного рынка РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Выдача ипотеки в 2026 году на уровне 4-5 трлн рублей по ставке около 12% обеспечит достройку начатых объектов и развитие рынка, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Для того, чтобы поддерживать нужный темп строительства, нам нужно ежегодно выдавать где-то минимум 4-5 трлн рублей ипотеки. Вот в этом году у нас планка выдачи инвестирования в жилую недвижимость через ипотеку как раз будет порядка 4 трлн. Это минимальная цифра, при которой, как мы считаем, в отрасли не наступит коллапс. (...) В следующем году мы ждем 4-5 трлн для того, чтобы гарантированно достроить все начатые дома и начать новые проекты", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что имеют значение также условия выдачи.

"Я вообще считаю, что ставка должна быть на уровне меньше 12% для того, чтобы ипотека, в том числе рыночная, начала развиваться. А так, в целом, чтобы ипотека нормально работала и чтобы люди могли без напряжения платить ипотечные платежи, ставка должна быть 5-6%. 15% - это уже почти заградительная ставка", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что если ставка будет выше, то на выдачу 4-5 трлн рублей по ипотеке выйти, скорее всего, не удастся.

Ранее Хуснуллин отмечал, что в этом году доля рыночной ипотеки упала до минимума за всю историю выдачи в России. Он напомнил, что предыдущее снижение ключевой ставки отразилось на рыночной ипотеке ростом ее выдачи в ноябре.