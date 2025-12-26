Поиск

РФ "консервативно" предполагает рост авторынка к 2030 г. до 2,5 млн автомобилей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российский авторынок к 2030 году должен вернуться на отметку в 2,5 млн ежегодно продаваемых автомобилей, а желательно - и 3 млн единиц, на выпуск которых рассчитаны имеющиеся в стране производственные мощности, которые обрели новых производственных партнеров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По итогам текущего года авторынок РФ, включая легковой, коммерческий и автобусный сегменты, снизится на 19%, примерно до 1,45 млн. Снижение в основном легковом сегменте, по приведенной Мантуровым оценке, составит 16% - будет продано 1,27 млн легковых машин.

"Что касается производства, то, конечно, более точные цифры появятся в конце января. Но предварительно, по оперативной статистике мы уже понимаем, что будет около 750 тыс. автомобилей", - сообщил первый вице-премьер.

Минпромторг в этом году направил на программы господдержки спроса, включая субсидирование льготных автокредитов, лизинга, продаж газомоторной техники, 74 млрд руб., обеспечив реализацию более 200 тыс. единиц техники.

"Рассчитываем, что в следующем году мы должны постепенно наращивать объемы производства, и объем рынка должен расти. Имею в виду в том числе сохранение мер господдержки, запуск площадок, которые последние два года адаптировались после ухода западных компаний. Там 80% площадок уже запустили свои линейки и до лета следующего года будут запущены до конца все площадки. У всех есть свои бенефициары - российские, с зарубежными дружественными компаньонами из Юго-Восточной Азии", - сказал Мантуров.

Он отметил, что новые производственные партнеры российских автопроизводителей активно реализуют планы разработки универсальных платформ, унификации компонентной базы с использованием продукции российских производителей. "Если каких-то компетенций нет, мы готовы, конечно же, с удовольствием принять наших дружественных партнеров с их наработками, их технологиями в части автокомпонентов", - добавил чиновник.

Мантуров в этом контексте отметил, что сейчас идет подготовка обновленной отраслевой стратегии автопрома, и анонсировал относительно оптимистичные целевые ориентиры по рынку, которые в нее заложены.

"Уверен, что эти начала должны нам обеспечить к 2030 году в рамках разрабатываемой стратегии выход на объем рынка - ну, я так осторожно скажу - 2,5 млн автомобилей. Конечно же, хотелось бы вернуться к 3 млн. Мы уже имели опыт в современной России, и наши производственные мощности рассчитаны как раз-таки на 3 млн. Но мы консервативно ставим для себя планку в 2,5 млн, но подспудно все-таки верим, что и потребительские способности, ну и рынок в целом должен подтягиваться к этим показателям", - сказал первый вице-премьер РФ.

Сопоставимо высокие результаты российский авторынок последний раз показывал более десяти лет назад. Так, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей последний раз подбирались к отметке в 2,5 млн шт. в 2014 году. Рекордным для рынка остается итог 2012 года - более 2,9 млн шт.

Денис Мантуров
