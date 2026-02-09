ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) направила Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уведомление о претензиях в связи с решением компании запретить сторонним ИИ-ассистентам доступ к взаимодействию с пользователями в мессенджере WhatsApp, говорится в сообщении регулятора.

ЕК проинформировала Meta, что такое изменение условий может нарушать действующие в Евросоюзе правила конкуренции.

"ЕК намерена принять временные меры, чтобы предотвратить серьезный и необратимый ущерб рынку, который может нанести новая политика" компании, с учетом ответа Meta и ее права на защиту, говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Meta обновила условия использования инструмента WhatsApp Business, фактически запретив сторонним чат-ботам доступ к приложению. С 15 января 2026 года единственным ИИ-ассистентом, доступным в WhatsApp, остается собственный чат-бот компании - Meta AI.

ЕК в декабре инициировала официальную проверку и предварительно пришла к выводу, что изменение политики Meta блокирует выход конкурирующих разработчиков на быстрорастущий рынок ИИ-ассистентов или их развитие на этом рынке.

Расследование ЕК продолжается, и предварительные претензии не предопределяют его исход, отмечается в сообщении.

В Meta считают, что ЕК исходит из ошибочного предположения, что инструмент WhatsApp Business является ключевым каналом распространения чат-ботов, пишет газета The Wall Street Journal.

"Существует много ИИ-решений, и пользователи могут получать доступ к ним через магазины приложений, операционные системы, устройства и веб-сайты", - заявил представитель компании.

Акции Meta теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 7,8%.