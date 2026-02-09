Вэнс анонсировал $9 млрд американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - США инвестируют $9 млрд в сферу ядерной энергетики Армении, заявил в Ереване на брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Сегодня мы подписали заявление о завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве в ядерной сфере, известному как "Соглашение 123". Это откроет дорогу для армянских и американских компаний для реализации будущих программ. Речь идет о первоначальных инвестициях в размере $5 млрд, в дальнейшем - еще $4 млрд", - сказал он.

По его словам, это взаимовыгодная программа для энергетической стабильности и безопасности как для США, так и Армении.

"Это означает малые модульные реакторы, то есть, американские технологии придут в Армению", - добавил вице-президент США.