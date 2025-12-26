Поиск

Закупки Гохрана в 2026 г. могут составить 50 млрд руб., алмазы купят при сохранении негативной конъюнктуры

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Гохран в 2026 г. может приобрести золото и алмазы на 50 млрд рублей, при этом закупка алмазов будет привязана к состоянию рынка, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире радио РБК.

"Мы заложили, как и в прошлом году, 50 млрд рублей на закупки Гохрана. Там предполагаются закупки как золота, так и алмазов. Мы точно закупим, в какой-то части, золото. По алмазам - будем смотреть, какой рынок. Если рынок будет такой же плохой, что вполне возможно, то, конечно, закупим и алмазы тоже", - сказал замминистра.

При этом Моисеев уверен в долгосрочном росте цен на алмазы. Он связан со снижением добычи мировыми производителями, эффект от которого к 2031-2032 гг. станет очень значительным, сказал замминистра. "По мере того, как это будет происходить, в силу спроса и предложения, цены вырастут очень существенно", - считает он.

Федеральным бюджетом на 2025-2027 гг. на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предполагается выделить до 154,5 млрд рублей.

Ранее Моисеев говорил, что Гохран в этом году может направить на алмазы половину заложенных для него в бюджете ассигнований, поддержав тем самым "АЛРОСА" во время затяжного кризиса на алмазном рынке. Спешки с этой закупкой нет, тем более "АЛРОСА" получила деньги от продажи доли в ангольской "Катоке" и компания "справляется [с продажами] сама", говорил Моисеев в сентябре.

В марте 2024 года Минфин сообщил о соглашении с "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, о выкупе части произведенного сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. Еще одна сделка, как сообщала компания, могла состояться до конца прошлого года.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти девять месяцев, Гохран выкупил у "АЛРОСА" продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году - на $250 млн.

Гохран алмазы РФ золото АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль

Nvidia покупает активы стартапа Groq за $20 млрд

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

Обход Адлера планируется построить за 100 млрд рублей

ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

 ВТБ планирует присоединить Почта банк на майские праздники 2026 года

Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию

 Цена серебра впервые поднялась выше $75 за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7973 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });