Закупки Гохрана в 2026 г. могут составить 50 млрд руб., алмазы купят при сохранении негативной конъюнктуры

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Гохран в 2026 г. может приобрести золото и алмазы на 50 млрд рублей, при этом закупка алмазов будет привязана к состоянию рынка, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в эфире радио РБК.

"Мы заложили, как и в прошлом году, 50 млрд рублей на закупки Гохрана. Там предполагаются закупки как золота, так и алмазов. Мы точно закупим, в какой-то части, золото. По алмазам - будем смотреть, какой рынок. Если рынок будет такой же плохой, что вполне возможно, то, конечно, закупим и алмазы тоже", - сказал замминистра.

При этом Моисеев уверен в долгосрочном росте цен на алмазы. Он связан со снижением добычи мировыми производителями, эффект от которого к 2031-2032 гг. станет очень значительным, сказал замминистра. "По мере того, как это будет происходить, в силу спроса и предложения, цены вырастут очень существенно", - считает он.

Федеральным бюджетом на 2025-2027 гг. на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предполагается выделить до 154,5 млрд рублей.

Ранее Моисеев говорил, что Гохран в этом году может направить на алмазы половину заложенных для него в бюджете ассигнований, поддержав тем самым "АЛРОСА" во время затяжного кризиса на алмазном рынке. Спешки с этой закупкой нет, тем более "АЛРОСА" получила деньги от продажи доли в ангольской "Катоке" и компания "справляется [с продажами] сама", говорил Моисеев в сентябре.

В марте 2024 года Минфин сообщил о соглашении с "АЛРОСА", на которую приходится 95% российской добычи алмазов, о выкупе части произведенного сырья. Тогда же прошла сделка по закупке первой партии алмазов. Еще одна сделка, как сообщала компания, могла состояться до конца прошлого года.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти девять месяцев, Гохран выкупил у "АЛРОСА" продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году - на $250 млн.