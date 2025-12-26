Поиск

Минфин РФ отметил сокращение вдвое числа заявок от нерезидентов "на выход"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Количество заявок от иностранных компаний на продажу активов в России по сравнению с прошлым годом снизилось примерно вдвое, обращений на возвращение от них пока нет, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Для того, чтобы иностранный бизнес вошел, сейчас необходимо получение разрешения подкомиссии (правкомиссии по иностранным инвестициям - ИФ). Мы, конечно, этот интерес видим, но формальных заявок пока нет. (...) Я опять же могу судить по объему заявок ("на выход" - ИФ). Ну, я бы сказал, что их стало, наверное, раза в два меньше, чем год назад", - сказал Моисеев в эфире радио РБК.

"Я так думаю, что крупные (компании - ИФ), которые хотели уйти, они ушли очень быстро еще в 2022-м. Те крупные, которые не хотели уйти, они либо уже не уйдут, либо, сопротивляясь изо всех сил давлению в своих странах, будут всячески пытаться оставить здесь свой бизнес в том виде, в каком он есть, может быть, поменяв название, как некоторые всем известные примеры", - отметил он.

По словам Моисеева, сейчас заявки подает средний бизнес. "Я думаю, что просто уже сейчас стремление выхода связано с неудобством для какого-то среднего бизнесмена, который расположен в той же Европе, управлять бизнесом в России из-за сложностей и с поставками, и с расчетами", - сказал замминистра.

"Сейчас это все в спокойном режиме. В целом ситуаций, когда люди все бросают, вешают амбарный замок и уходят, таких, конечно, уже нет", - уточнил он.

Моисеев добавил, что на данный момент в очереди пара десятков заявок "на выход".

