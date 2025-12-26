Оборот телеком-операторов РФ в ноябре вырос на 12,2% г/г

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Оборот организаций, работающих в сфере телекоммуникаций, в ноябре увеличился на 12,2% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщил Росстат.

По сравнению с октябрем 2025 года телеком-операторы сократили оборот на 3,8%.

По данным Росстата, в денежном выражении оборот телеком-компаний в ноябре составил 261,4 млрд рублей.

В январе-ноябре оборот телеком-операторов вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оборот почтовых и курьерских организаций в ноябре увеличился на 15% по сравнению с ноябрем 2024 года, а по сравнению с октябрем 2025 года – снизился на 7%. В абсолютном выражении оборот почтовых и курьерских компаний в ноябре 2025 года составил 40,2 млрд рублей.

В январе-ноябре оборот почтовых и курьерских компаний увеличился на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года.