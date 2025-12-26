Услуги связи в РФ в ноябре подорожали на 0,8% г/г
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в ноябре увеличились на 0,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщает Росстат.
По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,5%.
При этом по сравнению с октябрем 2025 года услуги связи в РФ подорожали на 0,2%.
Цены на услуги почтовой связи в ноябре выросли по сравнению с ноябрем 2024 года на 3,5%.
По сравнению с октябрем 2025 года стоимость почтовых услуг увеличилась на 0,1%.