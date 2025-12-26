Услуги связи в РФ в ноябре подорожали на 0,8% г/г

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в ноябре увеличились на 0,8% по сравнению с ноябрем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,5%.

При этом по сравнению с октябрем 2025 года услуги связи в РФ подорожали на 0,2%.

Цены на услуги почтовой связи в ноябре выросли по сравнению с ноябрем 2024 года на 3,5%.

По сравнению с октябрем 2025 года стоимость почтовых услуг увеличилась на 0,1%.