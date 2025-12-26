Оборот российских разработчиков ПО в ноябре вырос на 35,5% г/г

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, вырос на 35,5% в годовом измерении, сообщает Росстат.

По сравнению с октябрем 2025 года показатель снизился на 2,7%.

В абсолютном выражении оборот указанных организаций в ноябре 2025 года составил 587,9 млрд рублей.

В январе-ноябре оборот этих компаний вырос на 42,3% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Оборот организаций, работающих в сфере информационных технологий, по данным Росстата, в ноябре снизился на 3,5% по сравнению с ноябрем 2024 года, а по сравнению с октябрем 2025 года сократился на 3,3%.

В денежном выражении оборот этих организаций в ноябре составил 146,7 млрд рублей.

В январе-ноябре оборот снизился на 5,2% по сравнению с данными за тот же период 2024 года.