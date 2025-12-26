Сельхозорганизации РФ в ноябре увеличили реализацию зерна на 12,9% до 8,1 млн т

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в ноябре реализовали 8,1 млн тонн зерна, что на 12,9% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщил Росстат в пятницу.

Но по итогам 11 месяцев продажи снизились на 12,8% до 62,7 млн тонн.

В ноябре также было продано 1,2 млн тонн скота и птицы в живом весе (на 1,1% больше), за 11 месяцев - 12,7 млн тонн (на 0,9% больше). Продажи молока в минувшем месяце выросли на 7,5% до 1,7 млн тонн, в январе-ноябре рост составил 4,6% до 19,2 млн тонн молока.

Высокие темпы роста продемонстрировали птицеводы: в ноябре они увеличили реализацию яиц на 7,1% до 3,1 млрд штук, за 11 месяцев – на 6,7% до 32,8 млрд штук.