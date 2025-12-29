Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник растет, отыгрывая активизацию переговоров по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины - состоялся разговор президентов США и России, а также личная встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским; фактором поддержки также выступает подросшая в рамках коррекции нефть (фьючерс на нефть Brent отскочил выше $61 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,7%

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2774,26 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1124,89 пункта (+0,7%); лидерами роста выступают акции "Интер РАО" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Полюса" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 декабря, составляет 77,6923 руб. (-19,21 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "НЛМК" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "Т-Технологий" (+0,7%), "Русала" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%).

Акционеры МКПАО "Т-Технологии" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за III квартал 2025 года в размере 36 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Всего на выплату дивидендов за отчетный квартал группа направит 9,7 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 8 января 2026 года.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,1%).

Украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье в соцсети Truth Social, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор Путина и Трампа, который длился больше часа, был организован по инициативе США, чтобы обсудить возможности урегулирования украинского конфликта, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Россия и Украина нацелены на работу по прекращению конфликта, заявил в воскресенье Трамп. "Он настроен очень серьезно", - сказал Трамп, отвечая во Флориде на вопрос журналиста о дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании. Также Трамп предположил, что и украинская сторона настроена на урегулирование кризиса. "Оба лидера хотят, чтобы это завершилось", - подытожил он перед встречей с Зеленским.

Позже президент США заявил, что добился "большого прогресса" в переговорах с Зеленским, они "обсудили все аспекты мирного соглашения". "Я действительно думаю, что мы становимся намного ближе (к достижению урегулирования на Украине - ИФ)", - отметил Трамп.

Президент США также заявил, что намерен продолжить контакты с Зеленским в понедельник и в течение ближайших двух недель. "Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра", - сказал президент США.

Трамп после встречи с Зеленским сообщил, что вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования. "Мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. И это важный вопрос", - заявил Трамп журналистам. По его словам, вопрос Донбасса - "безусловно, одна из больших проблем". "Этот вопрос не решен. Но я думаю, мы стали ближе к цели", - заверил американский лидер.

Президент США заявил, что понимает позицию РФ о том, что прекращение огня с Украиной невозможно до решения спорных вопросов. Трамп пояснил, что сторона конфликта может не хотеть прекращения огня, если полагает, что затем боевые действия все равно придется возобновить. "Но мы работаем над тем, как можно было бы обойти эту проблему", - добавил президент США.

Также Трамп сообщил, что намерен в течение ближайших нескольких недель оценить возможность урегулирования украинского кризиса. "Думаю, через несколько недель мы узнаем, так или иначе", - ответил Трамп журналистам после встречи с украинским президентом на вопрос об оценке потенциальных сроков урегулирования.

При этом Трамп пояснил, что могут возникнуть "неожиданные проблемы", которые способны сорвать все приложенные усилия. "Может возникнуть ситуация, когда один пункт, который сейчас кажется несущественным, окажется очень важным и все разобьет. Послушайте, это очень сложные переговоры", - добавил президент.

Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу объявил о решении выделить дополнительно 2,5 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) на экономическую помощь Украине, сообщил телеканал CBC. Отмечается, что соответствующее заявление Карни сделал во время встречи с президентом Украины Зеленским в городе Галифакс.

Премьер Канады отметил, что данная помощь поможет Киеву получить финансы из Международного валютного фонда. Карни добавил, что наступил "решительно важный момент в процессе урегулирования кризиса". По его словам, сложились "условия, возможно, для справедливого и продолжительного мира".

Мнение аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, драйвером роста акций с конца прошлой недели стали сообщения о встрече президентов Украины и США, что подогрело ожидания прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Индекс МосБиржи на 4-х часовом таймфрейме преодолел уровень сопротивления 2754,91 пункта и в понедельник поднимался к следующей технической преграде в районе 2787 пунктов, откуда наметилась коррекция. В случае разворота и увеличения продаж зонами поддержки могут стать уровни 2730 и 2711 пунктов, считает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что исходя из новостного фона, логичным выглядит подъем индекса МосБиржи к 2800 пунктам.

Подъем рынка начался в пятницу на окрепших ожиданиях подвижек на геополитическом треке, индекс МосБиржи смог завершить неделю выше отметки 2750 пунктов, района 200-дневной средней, отчасти за счет закрытия краткосрочных "коротких" позиций, отметил эксперт.

"Мы считаем, что рынок акций, при поддержке обнадеживающих новостей выходных, продолжит отыгрывать позитивные геополитические ожидания. Целевым на понедельник для индекса МосБиржи видится диапазон 2740-2810 пунктов. Перед Новым годом логичным выглядит сценарий проверки на прочность ближайшей "круглой" отметки 2800 пунктов", - считает Локтюхов.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также полагает, что геополитика вновь на стороне "быков": сначала рынок покупали на ожиданиях встречи Трамп-Зеленский, потом - по факту состоявшихся переговоров Путин-Трамп и Трамп-Зеленский. Подробностей пока никаких нет, но американский лидер заявил о "большом прогрессе" в деле урегулирования украинского конфликта.

Таким образом, резко повышается вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время. Геополитика - основной драйвер движения российского рынка акций. Стоит отметить, что значительная часть роста с конца прошлой недели была спровоцирована закрытием "шортов", переносить которые через длинные январские выходные крайне рискованно. Техническая картина по индексу МосБиржи улучшилась: индикатор не стал всерьез тестировать на прочность линию нисходящего тренда от марта нынешнего года, которая сейчас проходит чуть ниже 2700 пунктов, отметил Соколов.

Зарубежные рынки

В США индексы акций в пятницу просели в пределах 0,1% после роста по итогам пяти сессий подряд.

В четверг торги в США не проводились в связи с празднованием Рождества. Предрождественскую сессию S&P 500 и Dow Jones завершили на рекордных максимумах. В пятницу активность на фондовых рынках была невысокой.

Инвесторы оценивали новости компаний, а также перспективы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Вышедшие на прошлой неделе данные просигнализировали об устойчивости американской экономики. ВВП США в июле-сентябре вырос на 4,3% в пересчете на годовые темпы, максимально за два года, после увеличения на 3,8% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал замедление роста до 3,3%.

Рынок закладывает два снижения ставки Федрезерва в следующем году, тогда как декабрьский прогноз самого ЦБ предусматривает лишь одно снижение.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,2%).

В опубликованном в понедельник протоколе заседания Банка Японии говорится, что руководство ЦБ обсуждало необходимость дальнейшего повышения процентных ставок даже после их увеличения в декабре.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после резкого отката в пятницу, когда цена Brent локально падала к $60,6 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $61,31 за баррель (+1,1% и -2,6% в пятницу), цена февральского контракта на WTI - $57,37 за баррель (+1,1% и -2,8% в пятницу).

С начала года Brent подешевела на 19%, WTI - на 21% на опасениях увеличения излишка предложения топлива на мировом рынке. Это худшая динамика с 2020 года.

Аналитики также следят за переговорами о мирном урегулировании украинского конфликта. Участники рынка полагают, что перемирие может привести к постепенной отмене санкций против российского нефтегазового сектора. В то же время отсутствие прорыва в переговорах на минувших выходных оказало поддержку котировкам.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 409 единиц. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.