Авиакомпания "Россия" подала иск на 875 млн руб. к поставщику запчастей SJ-100

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") подала иск на 875 млн руб. к ООО "РАпарт Сервисез", занимающемуся поставкой и ремонтом компонентов для самолетов Superjet 100.

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы. Материалы, разъясняющие суть претензий, в судебной картотеке пока не опубликованы.

Ранее "Россия" обращалась в суд с иском к "РАпарт Сервисез" в апреле этого года. Сумма требований оценивалась в 474,2 млн руб. Ответчик подал встречный иск на 184 млн руб. В ноябре суд оставил оба заявления без удовлетворения.

ООО "РАпарт Сервисез" - дочерняя компания ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"), производителя самолетов Superjet 100 . "Россия" - их крупнейший эксплуатант: в парке компании 78 таких машин. При этом, по данным Росавиации, на начало сентября в сертификате эксплуатанта компании числилось 72 SJ-100.

Авиакомпания "Россия" Superjet 100 РАпарт Сервисез
