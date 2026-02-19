Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, уверенный рост показали акции технологических компаний.

Капитализация Nvidia Corp. увеличилась на 1,6%. Днем ранее Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) анонсировала долгосрочное партнерство с компанией, в рамках которого Nvidia поставит миллионы чипов для ее дата-центров. Акции Meta подорожали на 0,6% к закрытию рынка.

Бумаги Amazon.com Inc. выросли в цене на 1,8% на информации о том, что инвесткомпания американского миллиардера Билла Акмана Pershing Square увеличила долю в ней на 65%. Pershing Square приобрела акции Amazon более чем на $865 млн в четвертом квартале, и теперь стоимость принадлежащей ей доли в компании превышает $2,2 млрд.

Уверенный рост по итогам торгов также показали бумаги Salesforce Inc. (+1,9%), Cisco Systems Inc. (+1,7%), International Business Machines Corp. (+1%).

Рыночная стоимость поставщика решений для хранения данных Western Digital Corp. подскочила на 4,4%. Компания сообщила о намерении привлечь более $3 млрд за счет продажи доли в своем подразделении Sandisk для сокращения долга.

Бумаги Kenvue Inc. подорожали на 2,6%. Компания, выпускающая потребительские товары медицинского назначения и безрецептурные лекарственные препараты, объявила о намерении уволить 3,5% сотрудников в преддверии закрытия сделки по ее поглощению более крупным конкурентом - Kimberly-Clark.

Акции Palo Alto Networks подешевели на 6,8%. Разработчик решений в сфере кибербезопасности увеличил чистую прибыль во втором финквартале на 62%, при этом его выручка не оправдала ожиданий рынка.

Отчет министерства торговли США, опубликованный в среду, показал рост числа новостроек в стране в декабре на 6,2% относительно предыдущего месяца, до 1,404 млн в пересчете на годовые темпы. В ноябре количество новостроек составило 1,322 млн. Минторг США обнародовал данные сразу за два месяца, поскольку публикация ноябрьской статистики по рынку была задержана из-за шатдауна.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение на 0,4%. В декабре, согласно пересмотренным данным, промпроизводство выросло на 0,2%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

На этой неделе трейдеры также ждут выхода предварительных данных о динамике ВВП США за четвертый квартал и отчета о доходах и расходах американцев за декабрь, включающего ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

Протокол январского заседания американского ЦБ, также обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении инфляции прежде, чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

"Большинство участников отметили, что прогресс в движении к целевому показателю инфляции в 2% может оказаться более медленным и неравномерным, чем ожидается, и сочли риск устойчивого сохранения инфляции выше целевого показателя - существенным", - говорится в протоколе заседания.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду увеличился на 0,26% - до 49662,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,56% - до 6881,31 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,78%, составив 22753,63 пункта.