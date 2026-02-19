Поиск

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Онлайн‑гигант eBay объявил о покупке платформы по перепродаже одежды Depop у компании Etsy за $1,2 млрд, сообщает Associated Press.

Сделка проходит на фоне роста рынка секонд-хенд товаров, который привлекает покупателей более низкими ценами и возможностью выбирать уникальные вещи, а также соответствует тренду на сокращение отходов.

Генеральный директор eBay Джейми Яннон заявил, что покупка позволит компании укрепить позиции среди молодой аудитории. "Мы уверены, что в составе eBay Depop окажется в еще более выгодном положении для долгосрочного роста, получив преимущества от нашего масштаба, взаимодополняющих предложений и операционных возможностей", - сказал он.

По состоянию на 31 декабря 2025 года Depop насчитывал 7 млн активных покупателей, почти 90% которых младше 34 лет, и более 3 млн активных продавцов. Платформа была основана в 2011 году и пять лет назад перешла под контроль Etsy, заплатившей за неё $1,6 млрд.

Онлайн-гигант eBay планирует оплатить покупку наличными. Etsy намерена направить вырученные средства на корпоративные цели, включая выкуп акций и развитие основного маркетплейса. Транзакция, одобренная советами директоров обеих компаний, должна быть закрыта во втором квартале 2026 года.

Depop сохранит бренд, платформу и корпоративную культуру, отметили компании.

После объявления о сделке акции eBay выросли более чем на 7%, бумаги Etsy - почти на 15% на внебиржевых торгах.

