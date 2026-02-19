Поиск

"Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не готово поддержать "Самолет" прямыми субсидиями и отказывает в выделении льготного кредита, о котором застройщик просил ранее, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои сточники.

По словам собеседника издания в банковских кругах, финансовое положение компании не критическое, она справляется с большей частью своих кредитных обязательств, поэтому нет необходимости в прямой господдержке. В "Самолете" сообщили, что на текущий момент у них нет информации о решении властей.

При этом, по данным "Коммерсанта", 20 февраля в Минфине планируется совещание рабочей группы, на котором предполагается утвердить косвенные меры поддержки девелоперу. В частности, речь идет о помощи в возврате изъятого у группы жилого комплекса "Квартал Марьино" (ранее этот актив в числе прочих, связанных с латвийским Rietumu Banka, по решению суда был передан Росимуществу).

В начале февраля стало известно, что "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа.

На конец января остатки на счетах "Самолета" составляли 7-8 млрд рублей (как и на конец прошлого года), проектная задолженность - 650 млрд рублей, сумма на счетах эскроу - 400 млрд рублей.

Самолет Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

 Компания eBay договорилась о покупке платформы Depop у Etsy за $1,2 млрд

Росстат сообщил, что яйца за неделю подорожали на 3,4%

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Генпрокуратура отказывается от иска об изъятии активов группы "Новоросцемент"

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

 Минэкономразвития предложило протестировать комиссионную модель продажи продуктов в офлайн-рознице

Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

 Словакия разблокировала стратегический запас нефти из-за остановки поставок по "Дружбе"

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

 Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 275 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 90 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8457 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 139 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });