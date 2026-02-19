"Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ не готово поддержать "Самолет" прямыми субсидиями и отказывает в выделении льготного кредита, о котором застройщик просил ранее, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои сточники.

По словам собеседника издания в банковских кругах, финансовое положение компании не критическое, она справляется с большей частью своих кредитных обязательств, поэтому нет необходимости в прямой господдержке. В "Самолете" сообщили, что на текущий момент у них нет информации о решении властей.

При этом, по данным "Коммерсанта", 20 февраля в Минфине планируется совещание рабочей группы, на котором предполагается утвердить косвенные меры поддержки девелоперу. В частности, речь идет о помощи в возврате изъятого у группы жилого комплекса "Квартал Марьино" (ранее этот актив в числе прочих, связанных с латвийским Rietumu Banka, по решению суда был передан Росимуществу).

В начале февраля стало известно, что "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа.

На конец января остатки на счетах "Самолета" составляли 7-8 млрд рублей (как и на конец прошлого года), проектная задолженность - 650 млрд рублей, сумма на счетах эскроу - 400 млрд рублей.