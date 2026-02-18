Поиск

Brent подорожала до $69,38 за баррель

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут почти на 3% вечером в среду на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

К 18:30 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,96 (2,91%) до $69,38 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,9 (3,05%), до $64,23 за баррель.

Накануне в Женеве прошел второй раунд переговоров Ирана и США. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что стороны обсуждали только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам удалось добиться "хорошего прогресса по сравнению с предыдущей встречей".

При этом уже после начала переговоров во вторник Иран на несколько часов закрывал часть Ормузского пролива для проведения военных учений. Этот пролив является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти. В среду иранские СМИ сообщили, что ВМС Ирана и ВМФ России планируют совместные учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана в четверг.

Кроме того, в среду завершились двухдневные переговоры между делегациями России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми, их очередной раунд состоится в ближайшее время.

"Ни в одних геополитических переговорах не наблюдается ощутимого прогресса, - сказал Reuters аналитик PVM Тамаш Варга. - Понятно, что вчерашнее снижение цен на нефть воспринято трейдерами как возможность для покупок".

