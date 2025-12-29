Поиск

Курс биткойна вновь превышал $90 тыс.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Биткойн на торгах в понедельник превышал $90 тыс. впервые за две недели на фоне повышенного спроса на рисковые активы.

По данным CoinDesk, к 10:47 по московскому времени криптовалюта выросла в цене на 2,2% и торгуется у $89 452. Ранее в ходе сессии курс достигал $90 299.

Аналитики отмечают, что криптоактивы практически не затронуло так называемое "ралли Санта-Клауса" - часто наблюдаемый рост американских рынков акций в конце года, в результате которого индекс S&P 500 24 декабря обновил исторический максимум. Сейчас появляются признаки того, что отношение инвесторов к криптовалютам начинает постепенно улучшаться.

В целом же рынок цифровых валют все еще не восстановился после обвала, начавшегося в октябре. Тогда падение усугубило принудительное закрытие "коротких" позиций на сумму порядка $19 млрд.

