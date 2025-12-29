Поступления в бюджет РФ от продажи участков недр за год составили 28,6 млрд руб.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет России от продажи участков недр в 2025 году составили 28,6 млрд рублей, прогноз на 2026 год - 20,1 млрд рублей, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

"Рассчитываем, что сумма по итогам 2025-го составит 28,6 млрд. рублей. Это на 24% больше по сравнению с фактическими поступлениями от платежей 2024 года. К слову, прогноз на 2025 год был 19,4 млрд. рублей. Мы его перевыполнили. Прогнозное задание для Роснедр на 2026 год, то есть база, от чего отталкиваемся, - 20,1 млрд рублей", - сказал он.