Поиск

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник ускорил рост, отыгрывая активизацию переговоров по мирному украинскому урегулированию и ожидания прогресса в завершении конфликта. Индикатор подскочил выше 2800 пунктов, обновив максимум с 18 сентября.

К 11:56 индекс МосБиржи составил 2807,41 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1138,33 пункта (+1,9%); лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+3,4%), "ММК" (+3%), "Интер РАО" (+3%), "Группы компаний ПИК" (+2,9%), "Яндекса" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), АФК "Система" (+2,5%) и "Полюса" (+2,4%).

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Россия и Украина нацелены на работу по прекращению конфликта, заявил он.

Позже президент США сказал, что добился "большого прогресса" в переговорах с Зеленским, они "обсудили все аспекты мирного соглашения". Президент США также заявил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель. По словам Трампа, вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования.

Также Трамп сообщил, что намерен в течение ближайших нескольких недель оценить возможность урегулирования украинского кризиса. При этом он пояснил, что могут возникнуть "неожиданные проблемы", которые способны сорвать все приложенные усилия.

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Росстат отметил сокращение объема каршеринговых услуг в ноябре на 10,3%

Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

 Аксаков рассчитывает на появление исламского банка в РФ в 2026 году

ЦБ до конца 2026 года не будет наказывать банки за работу с запрещенными в России сайтами

ФТС на текущий момент перечислила в бюджет 97% от плана на год

Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

 Кирилл Дмитриев стал самой заметной персоной бизнеса по итогам 2025 года

Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

 Экспортеры продолжают продавать валюту даже при обнуленном нормативе

ОАК добилась роста по основным экономическим показателям и в 2026 г. рассчитывает на прибыль
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7996 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });