Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник ускорил рост, отыгрывая активизацию переговоров по мирному украинскому урегулированию и ожидания прогресса в завершении конфликта. Индикатор подскочил выше 2800 пунктов, обновив максимум с 18 сентября.

К 11:56 индекс МосБиржи составил 2807,41 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1138,33 пункта (+1,9%); лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+3,4%), "ММК" (+3%), "Интер РАО" (+3%), "Группы компаний ПИК" (+2,9%), "Яндекса" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), АФК "Система" (+2,5%) и "Полюса" (+2,4%).

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Россия и Украина нацелены на работу по прекращению конфликта, заявил он.

Позже президент США сказал, что добился "большого прогресса" в переговорах с Зеленским, они "обсудили все аспекты мирного соглашения". Президент США также заявил, что намерен продолжить контакты с украинским президентом в понедельник и в течение ближайших двух недель. По словам Трампа, вопрос Донбасса остается в числе пока не решенных в рамках украинского урегулирования.

Также Трамп сообщил, что намерен в течение ближайших нескольких недель оценить возможность урегулирования украинского кризиса. При этом он пояснил, что могут возникнуть "неожиданные проблемы", которые способны сорвать все приложенные усилия.