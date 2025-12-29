Поиск

Китай в ноябре увеличил экспорт электромобилей на 87% г/г

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китай в ноябре нарастил экспорт автомобилей с электрическими двигателями на 87% в годовом измерении до 199 836 штук, по данным Главного таможенного управления страны.

В том числе поставки в Мексику взлетели почти в 25 раз и достигли 19,3 тысячи машин. Это самый значительный показатель среди стран.

На втором месте находится Индонезия - 17,5 тысяч электрокаров (+302%), далее следует Таиланд 13,52 тысячи (+66%). В топ-10 входят также Филиппины, Малайзия, Турция, Великобритания, Бельгия, Бразилия и Индия.

Азия стала основным регионом экспорта, туда было поставлено 110,06 тысячи электромобилей (+71%). Затем идет Европа - 42,93 тысячи (+63%), Латинская Америка и страны Карибского бассейна - 35,18 тысячи (+283%), Океания - 6,35 тысячи (+70%). При этом снижение поставок среди регионов было зафиксировано только в Северной Америке - на 46%, до 686 электромобилей.

Китай увеличил экспорт в январе-ноябре на 29% - до 1,98 млн электромобилей. В том числе поставки в государства Африки выросли более чем вдвое (на 114%) и превысили 37,1 тысячи машин, тогда как в экспорт в Северную Америку упал на 73% - до 8,67 тысячи.

