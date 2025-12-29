Поиск

ЦБ РФ ожидает, что рост требований к экономике в 2025 г. сложится вблизи верхней границы прогноза

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Оперативные данные указывают на то, что рост требований к экономике по итогам года сложится вблизи верхней границы октябрьского прогноза Банка России (8-11%), говорится в резюме ЦБ по итогам обсуждения ключевой ставки.

Корпоративное кредитование в четвертом квартале продолжало расти высокими темпами (выше, чем в первом полугодии 2025 года). Рост наблюдался по широкому кругу заемщиков, что свидетельствует об увеличении спроса на кредит со стороны компаний, говорится в резюме.

"Отчасти ускорение во втором полугодии 2025 года может объясняться изменением сезонности исполнения бюджетных расходов, их более равномерным исполнением внутри календарного года. Приток бюджетных средств на счета компаний (в рамках выплат по госконтрактам) был выше обычного в первой половине года и ниже - во второй. Это могло побуждать предприятия снижать кредитную активность в первом полугодии и больше привлекать заемные ресурсы во втором полугодии. Также прозвучало мнение, что разворот в динамике корпоративного кредитования может указывать на избыточное смягчение денежно- кредитных условий, особенно на фоне роста оптимизма бизнеса относительно перспектив расширения спроса (согласно опросам)", - говорится в документе ЦБ.

Розничное кредитование сохраняло сдержанную динамику. Хотя и здесь наблюдалось оживление, в основном в ипотечном сегменте и автокредитовании.

Участники отметили, что по итогам 2025 года рост требований банков к организациям может сложиться выше верхней границы октябрьского прогноза, а к населению - вблизи его нижней границы (1-4%).

