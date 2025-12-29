Поиск

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России на основе оперативных данных фиксирует ускорение роста российской экономики в IV квартале 2025 года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ.

"При этом ситуация по отраслям оставалась неоднородной. В некоторых секторах отмечалось снижение выпуска, однако во многих наблюдался рост, в том числе в добыче полезных ископаемых, где ранее выпуск снижался. Увеличивались обороты общественного питания и розничной торговли, особенно в непродовольственном сегменте", - сообщил регулятор.

Потребительский спрос, как отмечают в Банке России, в целом рос более высокими темпами во втором полугодии по сравнению с первым полугодием 2025 года. "Частично ускорение связано с увеличением покупок автомобилей перед повышением утилизационного сбора. С исключением этого фактора рост потребительского спроса не ускорился, но оставался высоким. Его поддерживало существенное увеличение доходов населения", - сообщает ЦБ.

Кроме того, ускорение в IV квартале 2025 года могло отражать стремление населения совершить крупные покупки до повышения НДС. Поэтому в начале 2026 года можно ожидать некоторого охлаждения потребительской активности, считают в ЦБ.

Рост инвестиционного спроса в 2025 году замедлился по сравнению с прошлым годом. При этом экономика сохранила рекордный для последних лет объем инвестиций, отмечают в Банке России.

