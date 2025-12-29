Поиск

Ведущие американские ИИ-стартапы в 2025 г. привлекли рекордные $150 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие американские ИИ-стартапы в этом году привлекли финансирование на рекордные $150 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные PitchBook.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году и равнялся $92 млрд.

Показатель текущего года включает инвестраунды OpenAI на $41 млрд, Anthropic на $13 млрд и инвестиции Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в Scale AI на $14 млрд.

Кроме того, несколько раз в этом году привлекали венчурный капитал Anysphere, Perplexity и Thinking Machines Lab.

По мнению венчурных инвесторов и отраслевых экспертов, привлеченный капитал поможет основателям компаний защититься от охлаждения инвестиционного климата на фоне рыночных опасений в отношении масштабных расходов на ИИ-инфраструктуру.

Некоторые инвесторы рекомендовали стартапам формировать резервы, пока энтузиазм вокруг трансформирующего потенциала ИИ оставался высоким, пишет FT.

PitchBook
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" и Литва договорились о транзите газа в Калининград до конца 2030 года

Инвестпрограмма РЖД на 2026 год утверждена в объеме на 20% ниже 2025 года

Правила покупки ЦФА "квалами" и "неквалами" изменятся в начале 2026 года

Транспортная субсидия для экспортеров ННЭ в 2026 году не превысит 11% от стоимости товара

Банк России фиксирует ускорение роста экономики в IV квартале с учетом сезонности

Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

Brent подорожала до $61,82 за баррель

Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

 Число корпоративных банкротств в США в 2025 году достигло рекорда за 15 лет

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов впервые с сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8013 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });