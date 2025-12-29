Ведущие американские ИИ-стартапы в 2025 г. привлекли рекордные $150 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие американские ИИ-стартапы в этом году привлекли финансирование на рекордные $150 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные PitchBook.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году и равнялся $92 млрд.

Показатель текущего года включает инвестраунды OpenAI на $41 млрд, Anthropic на $13 млрд и инвестиции Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в Scale AI на $14 млрд.

Кроме того, несколько раз в этом году привлекали венчурный капитал Anysphere, Perplexity и Thinking Machines Lab.

По мнению венчурных инвесторов и отраслевых экспертов, привлеченный капитал поможет основателям компаний защититься от охлаждения инвестиционного климата на фоне рыночных опасений в отношении масштабных расходов на ИИ-инфраструктуру.

Некоторые инвесторы рекомендовали стартапам формировать резервы, пока энтузиазм вокруг трансформирующего потенциала ИИ оставался высоким, пишет FT.