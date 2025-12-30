Запасы нефти в США неожиданно выросли на 405 тыс. баррелей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на позапрошлой неделе выросли на 405 тыс. баррелей - до 424,8 млн баррелей, говорится в докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 декабря, повысились на 2,86 млн баррелей, дистиллятов - на 202 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - примерно на 400 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 707 тыс. баррелей.

Доклад Минэнерго вышел после закрытия нефтяного рынка в понедельник с задержкой более чем на шесть часов. Его публикация была перенесена на текущую неделю в связи с Рождеством по григорианскому календарю.