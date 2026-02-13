Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует отменить пошлины на импорт некоторых видов стальной и алюминиевой продукции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Администрация Трампа пересматривает перечень товаров, подпадающих под действие пошлин и планирует исключить из него ряд продуктов, а также прекратить расширение этого списка и использовать более точечные меры, отмечают источники.

Цена алюминия опустилась на 1,2%, до $3063 за тонну в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу.

Летом прошлого года Вашингтон поднял до 50% пошлины на импорт стали и алюминия, а также широкого круга продуктов с содержанием алюминия, что привело к росту цен на многие товары.

По словам источников, чиновники Минторга США и офиса торгового представителя признают, что введенные пошлины наносят ущерб потребителям, поскольку способствуют росту цен, в том числе и на продукты питания и напитки, продающиеся в алюминиевых формах.

Теперь Белый дом пытается справиться с "кризисом доступности", беспокоясь, что рейтинг Трампа снижается, в то время как в ноябре в стране должны пройти промежуточные выборы, пишет FT.

Согласно результатам исследования, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, американские компании и потребители в прошлом году понесли 90% нагрузки, вызванной повышением пошлин на импорт в США.