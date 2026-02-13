Поиск

Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует отменить пошлины на импорт некоторых видов стальной и алюминиевой продукции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Администрация Трампа пересматривает перечень товаров, подпадающих под действие пошлин и планирует исключить из него ряд продуктов, а также прекратить расширение этого списка и использовать более точечные меры, отмечают источники.

Цена алюминия опустилась на 1,2%, до $3063 за тонну в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу.

Летом прошлого года Вашингтон поднял до 50% пошлины на импорт стали и алюминия, а также широкого круга продуктов с содержанием алюминия, что привело к росту цен на многие товары.

По словам источников, чиновники Минторга США и офиса торгового представителя признают, что введенные пошлины наносят ущерб потребителям, поскольку способствуют росту цен, в том числе и на продукты питания и напитки, продающиеся в алюминиевых формах.

Теперь Белый дом пытается справиться с "кризисом доступности", беспокоясь, что рейтинг Трампа снижается, в то время как в ноябре в стране должны пройти промежуточные выборы, пишет FT.

Согласно результатам исследования, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, американские компании и потребители в прошлом году понесли 90% нагрузки, вызванной повышением пошлин на импорт в США.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

 Трамп планирует отменить часть пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции

Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

 Около 450 тыс. домохозяйств юго-запада Франции остаются без света после шторма

Что случилось этой ночью: пятница, 13 февраля

Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

 Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением

Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

 Во Франции задержали девять человек по делу о мошенничестве с билетами в Лувр

Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

 Трамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделе

Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

 Бывший глава ЕЦБ Драги призвал лидеров ЕС срочно заняться спасением экономики

ВС Сирии взяли под контроль бывшую военную базу США Ат-Танф

Швеция задействует истребители для патрулирования вокруг Гренландии и Исландии

Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ

 Шойгу назвал ситуацию в Иране и на таджикско-афганской границе факторами, влияющими на ОДКБ
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8394 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });