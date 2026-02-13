РФ изменит с 1 апреля механизм расчета утильсбора для ввозимых из ЕАЭС авто

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Механизм расчета утильсбора на автомобили, ввозимые в Россию с территории стран ЕАЭС, будет скорректирован с 1 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

Министерство ранее подготовило и опубликовало на сайте regulation.gov.ru проект постановления правительства. Его общественное обсуждение продлится до 20 февраля. Проект предполагает внесение изменений в действующее постановление (№1291), которое регламентирует порядок расчета утильсбора.

"Для выравнивания условий оплаты утильсбора на транспортные средства, ввозимые с территории государств - членов ЕАЭС, проектом постановления предлагается распространить формулу, которая применяется для расчёта суммы утильсбора, на автомобили, которые ввозятся частными лицами", - отметили в министерстве.

При этом с учетом действующего порядка уплаты косвенных налогов на автомобили, произведённые на территории ЕАЭС и ввозимые в РФ юридическими лицами, суммы уплаченных косвенных налогов при расчёте утильсбора учитываться не будут, добавляют в Минпромторге.

Как поясняет журнал Auto.ru, нововведения по утильсбору, о которых идет речь, направлены против занижения таможенной стоимости при первоначальном расчете пошлины в стране ЕАЭС (в т.ч. Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия). Опрошенные журналом эксперты отмечают, что соответствующими "лазейками" пользовались, например, покупатели автомобилей в Киргизии, оформляя ввоз на физлицо по ТПО (таможенный приходный ордер). Однако с апреля разница между заниженной пошлиной и российской ставкой будет учитываться в утильсборе. То есть, ввоз автомобилей из всех стран ЕАЭС будут считать по единому тарифу российской таможни. Таким образом, сэкономить на внутренних пошлинах какого-то отдельного государства при поставке автомобиля в РФ не получится.

Минпромторг указывает в документации к проекту постановления, что за 2025 г. ввоз транспортных средств в РФ с территории стран ЕАЭС осуществляли 497 юрлиц и 90,6 тыс. физлиц.

Помимо этих изменений проект постановления также предлагает снизить коэффициенты для расчёта утильсбора на российские туристические автобусы.

"Предлагаемые льготные коэффициенты направлены на обеспечение туристской отрасли современными отечественными туристическими автобусами. Напомним, на данный момент российские автопроизводители успешно освоили производство такой техники - соответствующие решения есть у "Соллерса", "Волгабаса", предприятий группы "ГАЗ". Разработанные изменения позволят обеспечить ритмичный выпуск автобусов на начальных этапах контрактации, расширить объём оборотных средств предприятий для инвестиций в дальнейшее улучшение конструкции", - отметили в Минпромторге.