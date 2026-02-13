ЮГК урегулировала споры с ФНС на 4 млрд руб. и с природоохранной прокуратурой

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) после перехода под госконтроль достигла урегулирования и прекращения ряда судебных споров с госорганами.

Как сообщила компания, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа "прекратил требования" (так в сообщении - ИФ) ФНС России к ЮГК о взыскании убытков на сумму более 1,5 млрд рублей, предъявленных в рамках споров с предыдущим бенефициаром компании Константином Струковым. По аналогичному делу в Арбитражном суде Кемеровской области ФНС заявила отказ от требований о взыскании убытков с УК ЮГК на сумму более 2,5 млрд рублей. По этому делу ожидается решение суда.

Также Пластский городской суд решил прекратить в отношении ЮГК производство по иску Магнитогорской природоохранной прокуратуры о взыскании 3,9 млрд рублей (как сообщалось ранее, эту сумму в итоге решено взыскать лично со Струкова). На основании того же судебного акта "прекращены все исковые требования" прокуратуры к ЮГК о запрете деятельности ключевых производственных активов Уральского хаба, заявленные после проверки в 2024 году, сообщает компания.

ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной 2024 года. По данным прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения. Прокуратура сообщала, что подала иски о возмещении ущерба окружающей среде и о запрете эксплуатации части хвостохранилищ ЮГК.

"Южуралзолото" – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Контролирующим акционером до недавнего времени был Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству в лице Росимущества.