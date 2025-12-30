Цена Brent стабилизировалась на уровне $61,93 за баррель

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром во вторник после активного роста по итогам торгов в понедельник.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:22 по московскому времени опустилась на $0,01 (0,02%), до $61,93 за баррель. В понедельник они подорожали на $1,3 (2,1%), до $61,94 за баррель. Срок обращения февральских контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгуемые фьючерсы на март опускаются в цене также на $0,01 (0,02%), до $61,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,01 (0,02%), до $58,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,34 (2,4%), до $58,08 за баррель.

В центре внимания рынка остаются геополитические новости.

Неопределенность перспектив урегулирования российско-украинского конфликта повысилась после сообщений о том, что Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговорная позиция России в свете этой атаки будет пересмотрена.

До этих событий президент США Дональд Трамп сказал, что США и Украина достигли "большого прогресса" в согласовании мирной сделки.

Накануне глава Белого дома пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана. "Последствия будут очень серьезными, возможно, даже более серьезными, чем в прошлый раз", - заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Президент США также заявил, что палестинское движение ХАМАС дорого заплатит, если не разоружится "в течение довольно короткого времени".

Несмотря на поддержку, получаемую со стороны опасений относительно стабильности поставок нефти в условиях нарастающей геополитической напряженности, ожидания избытка предложения на рынке в 2026 году привели к снижению цен на нефть почти на 20% с начала текущего года. Это самое сильное падение с 2020 года, отмечает Trading Economics.

Коммерческие запасы нефти в США на позапрошлой неделе увеличились на 405 тыс. баррелей - до 424,8 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 декабря, выросли на 2,86 млн баррелей, дистиллятов - на 202 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 400 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 707 тыс. баррелей.

Доклад Минэнерго вышел после закрытия нефтяного рынка в понедельник с задержкой более чем на шесть часов. Его публикация была перенесена на текущую неделю в связи с Рождеством по григорианскому календарю.