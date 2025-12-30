Поиск

ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $308,1 млрд с $305 млрд

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Оценка совокупного внешнего долга РФ по состоянию на 1 октября 2025 года повышена до $308,1 млрд, предварительно он оценивался в $305,0 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Внешний долг РФ в третьем квартале 2025 года уменьшился на $14,3 млрд, или на 4,4%, с $322,4 млрд после роста во втором квартале на $9,9 млрд и в первом квартале на $22,8 млрд с $289,8 млрд на 1 января.

В результате за девять месяцев 2025 года внешний долг РФ увеличился на $18,3 млрд, или на 6,3%.

Внешняя задолженность прочих секторов экономики сократилась за третий квартал на $17,5 млрд, или на 9,0%, до $176,1 млрд, за январь-сентябрь - выросла на $1,4 млрд, или на 0,8%, со $174,7 млрд.

В то же время задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) увеличилась за третий квартал на $3,2 млрд, или на 3,0%, до $108,5 млрд. За январь-сентябрь эта задолженность стала больше на $12,8 млрд, или на 13,3%, с $95,7 млрд.

Задолженность органов госуправления увеличилась за третий квартал на $27 млн, или на 0,1%, до $23,5 млрд, за январь-сентябрь она возросла на $4,1 млрд, или на 21,4%, с $19,3 млрд.

Внешние обязательства РФ в 2024 году уменьшились на $27,5 млрд, или на 8,6%, до $290,8 млрд с $318,3 млрд.

