Поиск

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России в 2025 году на $30 млрд до $319,8 млрд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг России в 2025 году увеличился на $30 млрд, или на 10,4%, до $319,8 млрд с $289,8 млрд, сказано на сайте ЦБ.

Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов и банковской системы в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования, прокомментировал ЦБ.

В четвертом квартале 2025 года внешний долг вырос на $11,7 млрд, или на 3,8%, с $308,1 млрд после увеличения за первые три квартала 2025 года на $18,3 млрд, или на 6,3%.

Рост обязательств прочих секторов в 2025 году оценивается в $11,9 млрд, или на 6,8%, до $186,6 млрд (в том числе в четвертом квартале - на $10,5 млрд), органов госуправления - в $4,1 млрд, или на 21,4%, до $23,5 млрд. Внешние долговые обязательства ЦБ и банков выросли за год на $13,9 млрд, или на 14,6%, до $109,7 млрд.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак видит у металлургии "огромный потенциал" повышения эффективности

Банк России ждет принятия закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

 Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате - на 45%

МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

 МЭА сообщило о снижении добычи нефти в Венесуэле в январе в 1,3 раза

МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

 МЭА понизило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году на 90 тыс. б/с

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

 Решетников отметил, что годовая инфляция в РФ перешла к снижению

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

 Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке

Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $69,57 за баррель
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 41 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8389 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });