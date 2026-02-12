ЦБ сообщил о росте внешнего долга России в 2025 году на $30 млрд до $319,8 млрд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный внешний долг России в 2025 году увеличился на $30 млрд, или на 10,4%, до $319,8 млрд с $289,8 млрд, сказано на сайте ЦБ.

Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов и банковской системы в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования, прокомментировал ЦБ.

В четвертом квартале 2025 года внешний долг вырос на $11,7 млрд, или на 3,8%, с $308,1 млрд после увеличения за первые три квартала 2025 года на $18,3 млрд, или на 6,3%.

Рост обязательств прочих секторов в 2025 году оценивается в $11,9 млрд, или на 6,8%, до $186,6 млрд (в том числе в четвертом квартале - на $10,5 млрд), органов госуправления - в $4,1 млрд, или на 21,4%, до $23,5 млрд. Внешние долговые обязательства ЦБ и банков выросли за год на $13,9 млрд, или на 14,6%, до $109,7 млрд.