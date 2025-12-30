Скидки на российскую нефть Urals к концу декабря выросли на $6/барр.

Дисконт в КНР увеличился на $7/барр.

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals в российских западных портах по условиям FOB увеличились до $26,45-28,2 за баррель к концу декабря с $20,1-22,5 за баррель в ноябре, скидки в индийских портах выросли чуть более чем на $3 за баррель, ESPO подешевела на $6,9 за баррель, а дисконт в Китае увеличился на $7 за баррель, такие данные приводит агентство Argus, с ними ознакомился "Интерфакс".

Так, в Приморском порту российский сорт Urals на 29 декабря продавался со скидкой $26,45 за баррель к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) по сравнению с дисконтом в $20,11 за баррель по итогам ноября.

На FOB Novorossiysk дисконты выросли чуть существенней: скидка по котировке Urals Med Suezmax fob Novorossiysk выросла на $5,4 за баррель - с $20,995 в ноябре до $26,4 на конец декабря, а дисконт котировки Urals Med Aframax fob Novorossiysk к NSD увеличился на $5,7 за баррель - с $22,505 до $28,2 за баррель.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) к концу уходящего месяца вырос на $3,035/барр. - с $4,965 до $8/барр. Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны, к сорту Dubai по итогам торгов 29 декабря достиг $14 за баррель против $10,05 за баррель в ноябре (рост на $3,95 за баррель).

Дисконт Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent в $1,94 за баррель в ноябре вырос до $9 за баррель на конец декабря.

На 29 декабря котировка нефти NSD составила $62,52 за баррель по сравнению с $63,63 за баррель в ноябре. При этом Urals в порту Приморск на эту дату продавалась в среднем за $36,07 за баррель по сравнению с $40,39 за баррель в ноябре. Котировка Urals Med Aframax FOB Novorossiysk на 29 декабря составила $34,32 за баррель против $41,13 за баррель месяцем ранее.