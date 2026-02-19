Поиск

ЦБ оценит необходимость внедрения небольшими банками "спецкнопки" для жалоб на мошенников

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России оценит необходимость внедрения в небольших банках "спецкнопки", которая позволяет клиентам оперативно пожаловаться на мошенничество, но даже если это будет реализовано, регулятор не ждет значительного роста данных об операциях без согласия клиентов, заявил зампред ЦБ Герман Зубарев.

С 1 октября прошлого года вступило в силу требование, согласно которому все системно значимые кредитные организации (СЗКО) и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны были дополнить свои мобильные приложения функционалом для дистанционной подачи заявлений о мошенничестве ("спецкнопкой").

"Мы сейчас обкатаем это на крупных (банках - ИФ), посмотрим, подскажем им, как подредактировать, и дальше будем смотреть, есть ли смысл привлекать более мелкие. Потому что это действительно затраты, это надо доработать свое ДБО (дистанционное банковское обслуживание - ИФ). Поэтому мы будем к этому подходить только тогда, когда в этом будет смысл", - сказал Зубарев журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

"Очевидно, чем больше выходит из тени операций, тем мелкие хищения дополнительно расширяются в банке. Вырастет (количество данных о мошеннических операциях - ИФ), но незначительно, учитывая, что на мелкие банки не приходится большой процент хищения. Основной прирост дают системно значимые, которые эту кнопку уже внедрили", - добавил он.

Объем похищенных мошенниками средств по итогам 2025 года составил 29,3 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд руб.), говорится в обзоре ЦБ РФ. Количество операций без согласия клиента выросло почти на треть (на 31,2%) до 1,6 млн транзакций с 1,2 млн в 2024 году. На рост показателя повлияло в том числе внедрение в банках с октября 2025 года "спецкнопки" для пострадавших, отмечал ЦБ.

Сейчас в число СЗКО, которые должны были внедрить такую кнопку, входят 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, РСХБ , Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Совкомбанк, банк ПСБ, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Кроме 12 СЗКО, сейчас в список значимых на рынке платежных услуг входят Озон банк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург", Почта банк, РНКБ, банк "Русский стандарт" и небанковская кредитная организация "Мобильная карта".

ЦБ РФ Банк России
