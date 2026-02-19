Поиск

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газа на $7 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи сектору Газа в рамках Совета мира на $7 млрд, сообщил в соцсетях помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан, как государство-учредитель, поддерживает цели и задачи Совета мира. Однако, хотелось бы прояснить один вопрос. В частности, участие Азербайджана в финансовом проекте для Газы на сумму $7 млрд, объявленном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусмотрено", - написал он.

По его словам, Азербайджан, в будущем, может рассмотреть возможность участия в инвестиционных проектах в Газе через Совет мира.

Президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира объявил, что несколько стран решили выделить пакет помощи сектору Газы на $7 млрд.

"Я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт выделили вместе более $7 млрд на помощь. Это прекрасно", - сказал президент, назвав каждый потраченный доллар "инвестицией в стабильность".

