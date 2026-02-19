Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Китай, вероятно, примут участие в финансировании восстановления сектора Газа, предположил на заседании Совета мира президент США Дональд Трамп.

"Япония только что заявила о намерении провести сбор средств на помощь Газе, который станет очень крупным. (...) В нем примут участие другие страны в регионе, в том числе Южная Корея, Филиппины, Сингапур (...). И я знаю, что Китай будет вовлечен. И я думаю, что Россия также будет вовлечена", - заявил он.

По его мнению, в помощи Газе должны участвовать все стороны, потому что "бессмысленно собирать только все стороны с одной идеологией, нужно собирать вообще всех".

В январе стало известно, что Трамп пригласил руководство России в создаваемый им Совет мира по Газе. В Москве сначала сказали, что изучают правила участия в организации. Президент Владимир Путин заявил, что Россия предлагает направить в Совет мира $1 млрд российских средств, замороженных в США. 9 февраля в Кремле сказали, что ответа на это предложение пока не получили. В церемонии учреждения Совета представители России не участвовали и в заседании 19 февраля участвовать не собирались.