Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Фото: Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 9,014 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Это максимальное снижение с недели, завершившейся 12 сентября.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 февраля, понизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей.

Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 300 тысяч баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,095 млн баррелей, максимально с прошлого июня, после роста на 1,071 млн баррелей неделей ранее.