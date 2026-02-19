Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об отказе от иска по изъятию активов "Новоросцемента"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края в четверг удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об отказе от исковых требований по изъятию в доход государства активов группы "Новоросцемент" (один из крупнейших в России производителей цемента), передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Прекратить производство по настоящему делу", - огласил решение судья.

Кроме того, суд снял наложенные ранее обеспечительные меры. "Снять обеспечительные меры в отношении компаний "Новоросцемент", Верхнебаканский цементный завод, АО "Актуальные инвестиции", - сказал судья.

В ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры напомнил, что ранее заместитель генпрокурора подал ходатайство об отказе от исковых требований.

"Уважаемый суд, заместитель прокурора ранее подал ходатайство в порядке ч. 4 ст. 150 об отказе от исковых требований и прекращении производства по делу ввиду избрания нового способа защиты", - озвучил позицию представитель истца.

Представители ответчиков и третьих сторон единогласно поддержали ходатайство Генпрокуратуры.

После представители ответчиков заявили устное ходатайство о снятии обеспечительных мер, отметив, что они фактически блокируют работу предприятий. Суд это ходатайство удовлетворил.

Как сообщалось, Генпрокуратура 27 января 2026 года подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление об изъятии в доход РФ активов группы "Новоросцемент" общей стоимостью 45 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, группа компаний "Новоросцемент" является одним из крупнейших в стране производителей цемента, она в полном объеме обеспечивает потребности строительного комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и занимает доминирующее положение на рынке. В ее состав входят три действующих цементных завода - "Верхнебаканский", "Пролетарий" и "Первомайский". Работа еще одного - "Октябрь" - с 2016 года приостановлена, оборудование законсервировано.

Надзорными мероприятиями выявлено, что без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ группой лиц с участием офшорных компаний над ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент" установлен иностранный контроль. Конечным бенефициаром обществ выступает гражданин Израиля (с 2014 года) и Республики Кипр (с 2015 года) Лев Кветной. Установив контроль над предприятиями, Кветной использовал доминирующее положение холдинга на рынке цемента для завышения цен на реализуемую продукцию на территории Южного федерального округа, что было зафиксировано ФАС России, а получаемые доходы выводил за рубеж, в том числе на принадлежащие ему счета в Швейцарии.

В целях создания благоприятных условий для своего обогащения, обхода действующих ограничений, установленных указами президента РФ, Кветной реализовал активы стратегического предприятия в пользу российского АО "Актуальные инвестиции". Всего за период с 2023 по 2025 год в иностранную юрисдикцию выведено более 1 млрд рублей.

В связи с этим Генпрокуратура просила суд признать недействительными (ничтожными) сделки - договор о создании АО "Актуальные инвестиции", дополнительное соглашение к договору о создании этой компании в части внесения оплаты акций компании Nortox Investments Limited акциями ОАО "Верхнебаканский цементный завод", а также применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскать в доход РФ обыкновенные именные акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" в количестве 41 793 штук, принадлежащие АО "Актуальные инвестиции".

Кроме того, ведомство просило признать недействительными (ничтожными) сделки - договор о создании АО "Актуальные инвестиции" в части внесения оплаты акций компании Chevre Investments Limited акциями ОАО "Новоросцемент". Применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскать в доход РФ обыкновенные именные акции "Новоросцемента" номинальной стоимостью 19 рублей каждая в количестве 9 234 600 штук, принадлежащие "Актуальным инвестициям", взыскать в доход РФ привилегированные акции "Новоросцемента" номинальной стоимостью 19 рублей каждая, в количестве 3 078 200 штук.

Третьими лицами по делу выступают Росимущество, АО "Газметаллпроект" (управляющая компания цемзаводов), "Новоросцемент", Верхнебаканский цементный завод, Федеральная антимонопольная служба.

В ходе предварительного судебного заседания 12 февраля суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о привлечении в качестве ответчика конечного бенефициара группы - Кветного. До этого суд принял обеспечительные меры в виде ареста всех акций ОАО "Новоросцемент", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и АО "Актуальные инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, АО "Актуальные инвестиции" зарегистрировано в Москве в 2019 году. АО специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором является Ирина Успенская. Данные о владельцах не раскрываются.